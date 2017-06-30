Порошенко: доходи місцевих бюджетів після децентралізації зросли на 100 мільярдів

Доходи місцевих бюджетів в Україні з 2014 року завдяки децентралізації зросли на 100 млрд грн, заявив президент України Петро Порошенко на форумі в Києві.

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«За цей час місцеві бюджети зросли на 100 млрд грн. Упевнений, що в 2014 році дуже мало хто вірив у цифру 100 млрд грн», - сказав президент.

За словами Порошенка, доходи Києва за цей період зросли з 24 млрд грн до 39 млрд грн, Дніпра - з 3 млрд грн до 11 млрд грн, Вінниці - з 0,5 млрд грн до 3 млрд грн.

При цьому глава держави закликав місцеву владу не накопичувати додаткові кошти на депозитах, а використовувати їх для покращення якості життя громадян.

Як повідомляв УНІАН, надходження до місцевих бюджетів в Україні завдяки реформі децентралізації зросли в січні-травні 2017 року на 34,3% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 72,3 млрд грн.