Українські банки скоротили активи

Активи працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних фінансових установ, за травень 2017 року скоротилися на 8,6 млрд грн, або на 0,7%, - до 1,249 трлн грн станом на 1 червня.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі в січні-травні активи зросли на 6,72 млрд грн, або на 0,5%.

Зобов'язання банків у січні-травні 2017 року скоротилися на 3%, у тому числі в травні - на 0,6%, до 1,098 трлн грн.

Також повідомляється, що станом на 1 червня 2017 року кількість працюючих в Україні банків, що мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 90, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом

Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи працюючих в Україні банків становили 1,254 трлн грн, а кількість працюючих банків - 117.