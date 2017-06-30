У Миколаєві ліквідували центр з відмивання грошей з обігом 1,5 мільярда гривень

Співробітники податкової міліції в Донецькій області спільно з спецпідрозділом "Фантом" та працівниками прокуратури ліквідували в Миколаєві міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд грн, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, з метою документального прикриття незаконної діяльності учасники групи зареєстрували 21 фіктивне підприємство та використовували рахунки, відкриті в 10 банківських установах.

Конвертаційний центр здійснював конвертацію безготівкових коштів у готівку і незаконне формування витрат під виглядом операцій з поставки металобрухту чорних і кольорових металів.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України у 2016 році припинила діяльність 74 конвертаційних центрів.