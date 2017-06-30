Нацбанк запускає сервісний центр для фінустанов

Національний банк України з липня 2017 року запускає в роботу сервісний центр із обслуговування фінансових установ, що передбачає уніфікований і більш зручний доступ банків і небанківських фінустанов до послуг регулятора.

Читайте такожНБУ після кібератаки пропонує посилити вимоги до інформаційної безпеки банків

Як повідомляється на сайті НБУ, центр надаватиме банкам послуги перевірки документів, укладення типових угод, листування, консультацій та координації в рамках єдиного договору банківського обслуговування.

Також центр супроводжуватиме операції на міжбанківському валютному і фондовому ринку, операції з розміщення депозитних сертифікатів, послугу Bank ID, підключення до Системи електронних платежів НБУ, інформаційні послуги Національної платіжної системи «Простір», операції з рефінансування.

Зазначається, що старт роботи центру не передбачає підписання додаткових документів із фінустановами.

Довідка УНІАН. Національний банк України в рамках чинного законодавства визначає та проводить грошово-кредитну політику, встановлює правила проведення банківських операцій, регулює діяльність платіжних систем і систем розрахунків, здійснює банківське регулювання та нагляд, а також інші функції у фінансово-кредитній сфері.