Зарплатні борги в Україні зросли до 2,3 мільярда гривень

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в травні 2017 року зросла на 6,2% порівняно з квітнем і на 1 червня становила 2,320 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, з початку року заборгованість із зарплати зросла на 29,5%.

За інформацією відомства, заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств у травні зросла на 10,2% - до 1,250 млрд грн.

На початок червня основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (77,2%). При цьому майже половина боргу утворена в Донецькій (31,6%) і Луганській (13,2%) областях.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в грудні 2016 року зменшилася на 10,6% порівняно з листопадом 2016 року і на 1 січня 2017 року становила 1,79 млрд грн.