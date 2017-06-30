Росія продовжила економічні санкції проти ЄС, що поширюються на Україну, до кінця 2018 року
Санкції продовжені до 31 грудня 2018 року. Розширювати їх Росія не буде.
Росія продовжила до 31 грудня 2018 року економічні санкції проти Європейського Союзу, що поширилися на Україну зі вступом в силу Зони вільної торгівлі з ЄС.
Відповідний указ президента Росії опубліковано на офіційному порталі правової інформації.
При цьому уряду РФ доручено вжити заходів щодо виконання указу.
Як повідомляв УНІАН, влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія та ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був запроваджений ще в березні 2014 року - після анексії Росією українського Криму.
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7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.
13 серпня 2015 року РФ розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну, з 1 січня 2016 року.
29 червня 2016 року президент Росії підписав указ про продовження до 31 грудня 2017 року продовольчого ембарго, запровадженого у відповідь на санкції Заходу. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, які потрапили під ембарго.