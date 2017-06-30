Україна отримає 5 мільйонів євро гранту ЄС на реформу управління держфінансами

Україна підписала угоду з Європейським Союзом та Світовим банком, у рамках якої наша країна отримає грант ЄС до 5 млн євро на трансформацію систем управління державними фінансами та реформу державного управління.

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Як зазначила під час брифінгу після підписання документа директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, підписання угоди означає ще один крок для зміцнення партнерства України з ЄС і СБ.

«Сьогодні ми підписали угоду про надання технічної допомоги для підтримки системи управління державними ресурсами - реформи, яка триватиме кілька років», - сказала вона, зазначивши, що угода передбачає надання гранту в розмірі 5 млн євро.

У свою чергу, глава Представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі зазначив, що підписання угоди є черговим кроком зі зміцнення зв'язків України з ЄС в рамках підписаної Угоди про асоціацію, яка набуде чинності 1 вересня 2017 року. «Два сектори, на яких ми зосередили наші зусилля - це реформа державного управління і реформа системи управління державними фінансами», - сказав він, пояснивши, що грантова допомога виділятиметься через трастовий фонд, створений спільно зі Світовим банком.

Присутній на брифінгу перший віце-прем'єр міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів наголосив, що підписання угоди є важливою подією в новітній історії України. «Це підтвердження того, що уряд України після Революції гідності продовжує реформи, спрямовані на результат», - наголосив він, називаючи очікуваним результатом цих реформ поліпшення життя українців і ліквідацію корупційних схем.

Глава Нацагентства з питань державної служби Костянтин Ващенко пояснив, що в рамках підписаної угоди має бути реалізація закону про держслужбу, який набрав чинності більше року назад, спрямованого на побудову в Україні європейської моделі державного управління. «Ми повністю міняємо систему, яка формувалася останні 25 років і залишалася пострадянською, як щодо управління людськими ресурсами в органах державної влади, так і в частині взаємодії органів влади між собою», - сказав він.

Згідно з матеріалами Світового банку, проект розрахований на 3 роки, і частина гранту в розмірі 3 млн євро буде спрямована на проекти Міністерства фінансів Нацагентства з питань державної служби з трансформації систем управління державними фінансами та людськими ресурсами в органах влади, частина на 2 млн євро - на фінансування консультаційних послуг та аналітичну роботу Світового банку.

Як повідомляв УНІАН, Угода про асоціацію України з Євросоюзом, ратифікована всіма 28 країнами - членами ЄС, остаточно набуде чинності 1 вересня. Реалізація положень Угоди сприятиме розвитку економічних і ділових зв'язків між Україною та ЄС.

За словами голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі, Євросоюз сподівається на консолідацію політичних сил в Україні і швидке прийняття необхідних законопроектів у рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС.