На українську "дочку" російського "Сбербанку" знайшовся ще один покупець

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Інвесткомпанія VP Capital, що належить білоруському ІТ-підприємцю Віктору Прокопені, розпочала підготовку до придбання української дочірньої структури російського «Сбербанку».

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Про це повідомила прес-служба інвесткомпанії.

«VP Capital подала до регулюючих органів документи, необхідні для придбання білоруського «Паритетбанку» за 50 млн доларів, який буде в подальшому використаний для придбання ПАТ «Сбербанк» (Україна). Угоди будуть укладені тільки у разі, якщо буде отримано згоду всіх регуляторів, що погоджують відповідні придбання», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Прокопеня вже подав заявку до Нацбанку для отримання дозволу на придбання «Сбербанку» (Україна).

Раніше повідомлялося, що заявку на купівлю цієї фінустанови також подавав Norvik Bank (належить Григорію Гусельникову і Саїду Гуцерієву).

У повідомленні наголошується, що Прокопеня і Гуцерієв раніше виступали як співінвестори за деякими проектами. Прокопеня має спільний бізнес з родиною Гуцерієвих, які є резидентами Великої Британії. Спільні проекти реалізуються в партнерстві з інвестфондом Larnabel Enterprises, заснованим родиною Гуцерієва.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції стосовно українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік. Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіції і продажу фінустанов.

27 березня російський «Сбербанк» оголосив про укладення договору про продаж 100% акцій дочірнього українського банку консорціуму інвесторів. Згодом Нацбанк повідомив про отримання пакетів документів для погодження набуття участі в капіталі від громадянина Великої Британії і Російської Федерації Григорія Гусельникова - в розмірі 22,5%, від громадянина Великої Британії і РФ Саїда Гуцерієва - в розмірі 77,5%.

Довідка УНІАН. Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку країни з 2001 року і є одним з найбільших фінустанов за обсягом активів. У першому кварталі 2017 року банк отримав 44,306 млн грн прибутку, що на 16,6% нижче за показник за аналогічний період попереднього року.