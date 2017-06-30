Профіцит платіжного балансу України зріс у 25 разів

Платіжний баланс України в січні-травні 2017 року зведено з профіцитом на рівні 743 млн дол., що майже у 25 разів вище профіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 30 млн дол.

Читайте такожДержбюджет вийшов в "плюс" майже на 27 мільярдів проти дефіциту роком раніше

Як повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі у травні профіцит платіжного балансу становив 357 млн дол.

Згідно з даними НБУ, дефіцит рахунку поточних операцій становив 194 млн дол. у травні і 1,065 млрд дол. - у січні-травні 2017 року.

Рахунок операцій з капіталом зведено з дефіцитом у 5 млн дол. у травні, однак з профіцитом в 1 млн дол. - у січні-травні.

Чисті надходження за фінансовим рахунком становили 556 млн дол. у травні і 1,807 млрд дол. - у січні-травні.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України у 2016 році зведено з профіцитом на рівні 1,346 млрд дол., що в 1,6 разу більше профіциту за 2015 рік у розмірі 849 млн дол. При цьому сальдо балансу стало позитивним другий рік поспіль після негативного сальдо на рівні 13,3 млрд дол. у 2014 році.

За прогнозами НБУ, дефіцит платіжного балансу на кінець поточного року становитиме 4,3 млрд дол. США, або 4,4% ВВП, і залишатиметься на рівні 4,3 млрд дол. у 2018 і 2019 роках, знижуючись по відношенню до ВВП до 4,1% і 3,7% відповідно.