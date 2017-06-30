Гривня йде на вихідні з курсом 26,01 за долар

У п'ятницю, 30 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,99/26,01 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,6701/29,6930 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4414/0,4421 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,0234 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 198 угод на суму 319,36 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 3 липня такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2602.3367 (30 червня – 2609.8994)

100 EUR – 2969.7866 (30 червня – 2978.6782)

10 RUR – 4.3821 (30 червня – 4.4172)