МВФ призначив нового постійного представника в Україні

Міжнародний валютний фонд призначив своїм постійним представником в Україні Йосту Люнгмана замість Жерома Ваше. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВФ.

Згідно з повідомленням, Люнгман приступить до виконання своїх обов'язків 3 липня.

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"Жером Ваше, який зараз обіймає посаду постійного представника, повертається до штаб-квартири МВФ після чотирьох років своєї роботи в Україні", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що рішення про зміну представника є загальноприйнятою процедурою ротації постійних представників.

За даними МВФ, Люнгман є громадянином Швеції й працює в МВФ із 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава МВФ відзначила важливість проведення збалансованої пенсійної реформи в Україні.