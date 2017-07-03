Нацбанк: гривня за півроку зміцнилася до долара на 4%

Національна валюта України за офіційним обмінним курсом зміцнилася до долара США на 1% за червень і на 4% - з початку року, за січень-червень.

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Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за червень, опублікованому на сайті регулятора.

Нацбанк відзначив посилення тренду зміцнення гривні на валютному ринку в червні завдяки перевищенню надходжень валюти від нерезидентів над її перерахуваннями, що дало змогу регуляторові купувати валюту для поповнення міжнародних резервів

Зокрема, позитивне сальдо купівлі Нацбанком валюти на міжбанківському валютному ринку становило близько 300 млн дол. США у червні і 1,4 млрд дол. - з початку року.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 червня 2017 року становили 17,618 млрд дол. США (в еквіваленті), що на 3% вище від показника на 1 травня і на 14% з початку року.

Сьогодні, 3 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 25,99/26,02 грн/дол.