Іноземні інвестори вивели з Росії рекордні $1,6 мільярдів - ЗМІ

Іноземні інвестори вивели за чотири місяці з російських акцій понад $1,6 млрд, що є максимальним відтоком за останні три з половиною роки. Про це пише «Коммерсантъ».

«Майже безперервний відтік іноземних інвестицій з російського ринку триває з кінця лютого. В цілому за чотири місяці він перевищив $1,6 млрд. Більший обсяг коштів російські фонди втрачали тільки три з половиною роки тому. Тоді інвестори були стурбовані діями Федеральної резервної системи США щодо згортання монетарних стимулів, а також низькими темпами зростання економік країн, що розвиваються, в тому числі і російською», — повідомляє видання.

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Уточнюється, що на даний момент інвестори виводять кошти з російських активів через внутрішні ризики, які призвели до погіршення інвестиційного клімату в країні.

Причиною такого становища стали невиправдані очікування щодо зближення Вашингтона і Москви після обрання нового президента США і низька ефективність угоди «ОПЕК+».