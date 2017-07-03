НБУ отримав документи від чергового покупця "дочки" російського "Сбербанку"

Національний банк України отримав пакет документів про придбання 100% акцій дочірньої структури російського державного «Ощадбанку» в Україні від громадянина Білорусі та Кіпру Віктора Прокопени.

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Раніше, 27 березня, російський «Сбербанк» оголосив про укладення договору про продаж 100% акцій дочірнього українського банку консорціуму інвесторів, а Національний банк згодом повідомив про отримання пакета документів для погодження придбання 100% акцій банку від громадян Великобританії і РФ Григорія Гусельникова і Саїда Гуцерієва.

За інформацією НБУ, за документами, отриманими 30 червня, Прокопеня має намір стати власником 100% акцій української " дочки «Сбербанку» через «Паритетбанк», і в даний час регулятор розглядає ці документи.

При цьому в Нацбанку відзначили, що регулятор поки не завершив перевірку документів про погодження покупки банку попередніми інвесторами - Гусельниковым і Гуцерієвим.

Також повідомляється, що під час розгляду документів Нацбанк перевіряє ділову репутацію інвестора, його фінансовий стан і джерела походження коштів, а термін такої перевірки може становити 3 місяці.

Як повідомляв УНІАН, інвесткомпанія VP Capital, що належить білоруському ІТ-підприємцю Віктору Прокопені, 30 червня повідомила про початок підготовки до придбання української дочірньої структури російського «Сбербанку». Прокопеня має спільний бізнес з родиною Гуцерієвих у партнерстві з інвестфондом Larnabel Enterprises.

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік. Санкції забороняють вивід капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.

Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів. У першому кварталі 2017 року банк отримав 44,306 млн грн прибутку, що на 16,6% нижче показника за аналогічний період попереднього року.