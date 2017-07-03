Державні "Ощадбанк" і "Укргазбанк" відновили роботу після кібератаки

Відділення державного «Ощадбанку» сьогодні, 3 липня, відновили роботу в звичайному режимі після масованої кібератаки на українські інформаційні ресурси 27 червня.

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Як повідомила прес-служба фінустанови, функціональність сервісів банку повністю відновлена, при цьому основні системи і клієнтські кошти не постраждали.

Також сьогодні відновив роботу відділень і клієнтських сервісів державний «Укргазбанк», повідомив УНІАН голова правління банку Кирило Шевченко.

«Так, запрацювали», - сказав Шевченко.

За його словами, наразі спостерігається високе навантаження на «Клієнт-Банк», але всі системи банку працюють, а кошти клієнтів збережено.

«Ще не підключаємо зовнішню електронну пошту, про всякий випадок», - додав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня низка українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом, у результаті чого зазнавали труднощів з обслуговуванням клієнтів.

Зокрема, про обмежений режим роботи відділень повідомили державні банки «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

Експерти допускають, що втрати економіки України в результаті хакерської атаки можуть становити близько 0,5% річного ВВП країни.