Коломойський прокоментував переговори щодо реструктуризації боргів "ПриватБанку"

Колишні акціонери "ПриватБанку" беруть участь у переговорах щодо реструктуризації кредитів. Про це ТСН.uа повідомив один із екс-власників "ПриватБанку" Ігор Коломойський.

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"Можу повідомити, що колишні власники "ПриватБанку", згідно з узятими на себе зобов'язаннями, беруть участь у переговорному процесі щодо реструктуризації своїх кредитів з консорціумом компаній, які отримали мандат на представництво інтересів Мінфіну і "ПриватБанку", який був узгоджений з Міжнародним валютним фондом", - заявив Коломойський.

Він зазначив, що цей переговорний процес розпочався у червні цього року, відбувається у штатному режимі і буде тривати необхідний для досягнення домовленостей час.

"На мій погляд, інформаційний галас, який підняли чиновники Національного банку України щодо реструктуризації кредитів колишніх акціонерів "ПриватБанку", пов'язаний із необізнаністю представників НБУ щодо переговорного процесу, який триває (до якого вони не мають стосунку). Цілком ймовірно, що заяви НБУ, які йдуть в розрізі з даними офіційної аудованої звітності банку і спотворюють суть аудиту, викликані бажанням зняти з себе відповідальність за непрофесіоналізм і вартість для суспільства прийнятих Нацбанком рішень щодо націоналізації "ПриватБанку", - впевнений Ігор Коломойський.

Нагадаємо, у ЗМІ був опублікований офіційний річний звіт "ПриватБанку", аудитором якого була компанія EY. "Якщо призначені державою топ-менеджери "ПриватБанку" у своєму звіті перед урядом нарахували у банку близько 9 млрд гривень кредитів компаніям, "пов'язаних з попередніми акціонерами" на момент націоналізації, у мене немає підстав не довіряти їм. Тому що ці менеджери були призначені Національним банком і Мінфіном після ретельного відбору та аналізу їхніх професійних якостей", - зазначив Ігор Коломойський.