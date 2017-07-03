В Україні повноцінно запрацювала система блокування податкових накладних з ознаками фіктивності

Система автоматичного блокування податкових накладних почала роботу в повноцінному режимі з 1 липня, після тестової роботи з квітня 2017 року.

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Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, новий механізм, запроваджений Податковим кодексом України для підвищення ефективності боротьби з ухиленнями від оподаткування, дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на наявність ризиків.

«Система побудована таким чином, щоб попереджувально реагувати на зловживання недобросовісних платників податків - не тільки бачити потенційні порушення, але і виключити безпідставне формування податкового кредиту навіть до моменту подання податкової декларації з ПДВ, вже на стадії реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування», - цитуються в повідомленні слова в. о. голови ДФС Мирослава Продана.

Зокрема, система автоматизованого моніторингу відповідності накладних критеріям оцінки ступеня ризиків здійснюється ДФС на підставі аналізу даних звітних показників платників податків, податкової інформації, а також інформації, поданої платником податків за встановленою формою, яка відображає специфіку господарської діяльності платника окремо за кожним видом економічної діяльності.

У разі, якщо за результатами моніторингу встановлено, що податкова накладна відповідає певним критеріям, реєстрація такої податкової накладної зупиняється.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня 2017 року система автоматичного блокування накладних ПДВ з ознаками фіктивності працює в тестовому режимі, повноцінно запрацює з 1 липня 2017 року.