Залишок коштів на рахунку Держказначейства зріс до 45 мільярдів гривень

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України станом на 1 липня 2017 року становив 45,145 млрд грн, що на 1,273 млрд грн, або на 2,9%, більше за показник на 1 червня.

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Як повідомляється на сайті Держказначейства, порівняно з показником на початок поточного року залишок коштів на ЄКР у червні зріс у 3,2 разу порівняно з аналогічним показником минулого року, а порівняно з 1 липня 2016 року - в 2,5 разу.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 червня 2017 року становив 43,872 млрд грн, що на 12,801 млрд грн, або на 41,2%, більше за показник на 1 травня.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.