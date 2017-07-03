Інвестпривабливість України досягла максимуму за 6 років (інфографіка)

Індекс інвестиційної привабливості України за результатами опитування компаній - членів Європейської Бізнес Асоціації досяг максимального значення з 2011 року, становлячи 3,15 бала за п'ятибальною шкалою, повідомила прес-служба ЄБА.

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При цьому топ-менеджмент опитаних компаній зазначив у числі позитивних факторів прискорення дерегуляції, відкритість державних даних і впровадження електронних сервісів, спрощення дозвільних процедур при будівництві, впровадження інституту приватних виконавців судових рішень та інше.

Водночас негативними факторами залишаються військові дії на сході країни, незадовільні темпи реформ (включаючи боротьбу з корупцією, земельну і судову реформи), а також високий рівень тіньової економіки.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року індекс інвестиційної привабливості України від ЄБА становив 2,88 бала, а в грудні 2016 року - 2,85 бала.

Довідка УНІАН. Індекс інвестиційної привабливості України за версією Європейської Бізнес Асоціації складається з 2008 року. Найменші значення індексу було зафіксовано в 2014-му і на початку 2015 року, що багато в чому було пов'язане з політичною нестабільністю, економічним спадом і початком активних бойових дій на сході України.