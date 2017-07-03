Держстат відзвітував про значне зростання зарплат українців

Середньомісячна заробітна плата українців у січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшилася на 36,8% - до 6494 грн, повідомила Державна служба статистики.

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Зарплати в сфері авіаційного транспорту були найвищими і становили за п'ять перших місяців поточного року в середньому 27 399 грн, що на 25,4% більше за тогорічний показник.

Також високооплачуваними видами економічної діяльності були сфера фінансів і страхової діяльності, де рівень зарплати досягав у січні-травні в середньому 12 256 грн, що на 24,6% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Найменш оплачувана сфера діяльності в Україні, за даними Держстату, - поштова та кур'єрська діяльність. Незважаючи на те, що заробітна плата в цій сфері зросла на 36,6% порівняно з минулим роком, у січні-травні 2017 року вона становила всього 3488 грн.

З січня по травень 2017 року зростання середньої зарплати в Україні, за даними Держстату, становили 8%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року мінімальну зарплату в Україні було підвищено більш як у 2 рази - до 3200 грн. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в квітні становила 6 407 грн, що на 1,3% більше порівняно з березнем поточного року і на 36,7% більше, ніж в квітні 2016 року.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що середня зарплата до кінця 2017 року має зрости на 37% - до 7 100 грн.