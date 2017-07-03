Мінекономрозвитку: тіньова економіка в Україні знизилася до 34% ВВП

Рівень тіньової економіки в Україні в 2016 році знизився на 6 п.п. - до 34% ВВП, повідомляється в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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«За попередніми підрахунками Мінекономрозвитку, в 2016 році рівень тіньової економіки становив 34% від офіційного ВВП, що на 6 п.п. менше порівняно з показником 2015 року», - йдеться в матеріалі.

У міністерстві відзначили, що детінізація стала результатом зміцнення макроекономічної стабілізації, відновлення економічного зростання і скорочення інфляції, поліпшення бізнес-клімату за рахунок дерегулювання та збільшення інвестицій, а також легалізації праці за рахунок зниження єдиного соціального внеску.

Разом з тим, як наголошується, детінізація стримується наявністю загроз у фінансовій системі через банкрутство банків і виведення їх з ринку, збереженням агресії Росії й окупацією українських територій, а також низькою довірою до інститутів влади.

У розрізі видів економічної діяльності значні темпи детінізації були продемонстровані у видобувній промисловості (до 43% у 2016 році з 51% у 2015 році), операціях з нерухомим майном (до 43% із 48%), переробної промисловості (до 34% із 43% ), транспортній галузі (до 33% з 39%), фінансовій і страховій діяльності (до 30% з 35%), оптовій та роздрібній торгівлі (до 24% з 35%), будівництві (до 23% з 30%), а також сільському господарстві (до 9% з 12%).

Як повідомляв УНІАН, рівень тіньової економіки в 2015 році становив 40% офіційного ВВП.

За офіційними даними, тіньова економіка становила 34% у 2011-2012 роках - мінімальний рівень за останні 6 років.