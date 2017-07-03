Економічні підсумки тижня: Україна у топ-3 тіньових економік світу, здорожчання євро та зростання зарплат (інфографіка)

Разом з Азербайджаном та Нігерією Україна увійшла до ТОП-3 тіньових економік в 2016 році в рейтингу АССА, а також лідирує за темпами здешевлення житла. Аудит державних компаній викрив неефективне витрачання понад 1,7 мільярда гривень. Кількість безробітних у країні зросла до 1,8 мільйона осіб.

Серед ключових економічних новин тижня, що минув, аналітики Corestone Corp. виділили такі:

Президент підписав закон, що надає право іноземним інвесторам отримувати посвідку на проживання та скасовує вимогу про обов'язкову реєстрацію іноземних інвестицій.

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Україна увійшла до ТОП-3 тіньових економік в 2016 році в рейтингу АССА;— 46% ВВП після Азербайджану (67% ВВП) і Нігерії (48% ВВП).

ДК «Укренерго» підписала угоду про умови приєднання України до енергетичної системи Європи.

Реальна зарплата за рік зросла на 20%.

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Бренд одягу H&M збирається відкрити магазини в Україні до 2018 року.

Крім того, аудиторія Facebook досягла 2 мільярди користувачів, а в Швейцарії нерухомість почали купувати за біткоїни.