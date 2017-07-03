Долар знову нижче 26: гривня зміцнилася на міжбанку

У понеділок, 3 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,97/25,99 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 29,5330/29,5558 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4414/0,4421 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,9945 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 354 угоди на суму 184,08 млн дол.

Як сообшал УНІАН,котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,99/26,01 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,5662/29,5863 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4336/0,4342 грн/рубль.