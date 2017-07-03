Ліквідацію "Західінкомбанку" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив продовжити ліквідацію «Західінкомбанку» ще на 1 рік - до 22 липня 2018 року включно.

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За інформацією на сайті фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Ігоря Костенка.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію «Західінкомбанку» 24 липня 2014 року.

У жовтні 2014 року прокуратура Волинської області відкрила кримінальне провадження щодо розтрати посадовими особами «Західінкомбанку» 103,5 млн грн коштів банку. За інформацією правоохоронців, службові особи банку за клопотанням чотирьох позичальників незаконно змінили вид застави з депозитних вкладів на неіснуючі товари в обігу, а в подальшому відтермінували сплату відсотків і схвалили розірвання договорів застави.

«Західінкомбанк» (м. Луцьк) працює на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією на сайті Національного банку, власником контрольного пакету акцій банку був Арсен Іванющенко, що проживає в Єнакієво (Донецька область), через компанію «Паррокс Корпорейшн Лімітед».