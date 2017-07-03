Мінекономрозвитку: Україна за квартал втратить близько 42 мільйонів на допорогових тендерах поза Prozorro

Україна за перший квартал 2017 року може втратити близько 42 млн грн економії на допорогових тендерах (до 200 тис. грн для товарів і до 1,5 млн грн для робіт), які державні замовники мають право проводити поза системою електронних держзакупівель Prozorro.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

«Недоотримана економія з допорогових тендерів у I кварталі 2017 може сягати 42 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Пізніше у своєму прес-релізі міністерство повідомило, що використання Prozorro при допорогових закупівлях ігнорують Державна фіскальна служба України, Департамент житлового господарства Харківської міськради, Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міськради, Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міськради, комунальне підприємство «Наше місто» Запорізької міськради, «Житомирводоканал» і Київський міський центр зайнятості.

«Загальна сума контрактів за звітами замовників, які ігнорують допороги, за перші три місяці 2017 становила 361 млн грн. Беручи до уваги, що середня економія в I кварталі 2017 року на допорогових тендерах становила 11,6%, легко полічити, що недоотримана економія може сягати 42 млн грн», - зазначив заступник голови Мінекономрозвитку Максим Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, експертна організація Transparency International закликає Україну поширити обов'язкове використання системи Prozorro на допорогові держзакупівлі, які включають закупівлі до 200 тис. грн для товарів і до 1,5 млн грн для робіт.

Україна в 2016 році провела 366 тис. державних закупівель на загальну суму 274 млрд грн. 101 тис. закупівель були надпороговими, 136 тис. - допорогових (22 тис. проходили через Prozorro), а ще щодо 128 тис. закупівель в електронну систему були завантажені звіти. Загальна економія бюджетних коштів становила близько 10 млрд гривень.