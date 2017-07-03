Місія Світового банку розпочала в Києві роботу щодо оцінки легкості ведення бізнесу

Місія Світового банку прибула до Києва, щоб оцінити прогрес реформ в легкості ведення бізнесу в Україні. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, місія буде працювати в Україні протягом тижня. В основі програми візиту - зустрічі з приватним сектором для оцінки практичної імплементації реформ, задекларованих Україною в поточному році (у сфері реєстрації бізнесу, будівництва, міжнародної торгівлі, реєстрації власності, захисту міноритарних акціонерів і сплати податків).

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"Місії такого роду відвідують і інші країни, але далеко не всі. Тому сьогодні у нас є досить унікальна можливість продемонструвати реальний стан справ і як вони не працюють на практиці", - цитуються в повідомленні слова першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова.

"Представники місії зустрінуться з Мін'юстом, Держгеокадастром, Державною архітектурно-будівельною інспекцією, НКРЕКП і проаналізують стан справ по всім компонентам, які враховуються у формуванні рейтингу Doing Business", - сказав він.

Результати зустрічей у Києві будуть покладені в основу щорічного звіту Світового банку "Doing Business 2018".

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку очікує, що Україна може піднятися у рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business 2018, який буде опублікований цієї осені, на 10 позицій - до 70-го місця, що потенційно може приносити додатково 1 млрд дол. інвестицій в країну щорічно.