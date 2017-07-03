Держбюджет в січні-червні перевиконано за доходами на 13% - Держказначейство

Державний бюджет України в січні-червні поточного року отримав 394,871 млрд грн доходів, що на 13,1% більше від бюджетного розпису на цей період.

Згідно з даними на сайті Державної казначейської служби України, надходження до держбюджету за цей період на 48,7% вищі від показника за аналогічний період минулого року.

Читайте такожДержборг України зріс майже до $75 мільярдів

У червні держбюджет отримав 69,098 млрд грн доходів, включаючи 44,131 млрд грн податкових та митних надходжень і транш прибутку Національного банку України на 5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-травні поточного року отримав 325,770 млрд грн доходів, що на 13,8% більше від бюджетного розпису на цей період.