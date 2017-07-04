Долар в курсах Нацбанку опустився нижче психологічної позначки

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2599.4486 (3 липня – 2602.3367)

100 EUR – 2955.3131 (3 липня – 2969.7866)

10 RUR – 4.4081 (3 липня – 4.3821)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 3 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,97/25,99 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,5330/29,5558 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4414/0,4421 грн/рубль.