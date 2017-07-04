Близько $50 мільярдів: у Міноборони підрахували суму збитків від руйнувань на Донбасі через агресію РФ

Загальні збитки через руйнування об’єктів інфраструктури на Донбасі внаслідок агресії Російської Федерації становлять близько 50 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра оборони України Іван Руснак повідомив під час 95-го семінару Роуза-Рота в Києві.

"На сході України зруйновано об'єкти енергетичної, транспортної, соціальної та інших інфраструктур. Люди залишилися без робочих місць. За попередніми розрахунками, загальна сума прямих збитків України складає близько 50 мільярдів доларів", - сказав Руснак.

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Він нагадав, що через ескалацію конфлікту на Донбасі погіршилась гуманітарна ситуація.

«Цивільне населення потребує першочергового вирішення питань щодо водо-, світло- та газопостачання, санітарного забезпечення і сприяння у дотриманні гігієни, продовольчої безпеки і харчування, забезпечення тимчасовим житлом, організації розміщення та медичного обслуговування", - сказав Руснак.

Як повідомляв УНІАН раніше, спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за вихідні зафіксувала близько 220 вибухів у Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться у звіті місії за вихідні.

"У період із вечора 30 червня до вечора 1 липня Спеціальна моніторингова місія задокументувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема близько 120 вибухів, якщо порівнювати з близько 200 вибухами у попередній звітний період (станом на 30 червня). У період із вечора 1 липня до вечора 2 липня місія задокументувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, але менше вибухів (близько 80)", - йдеться у звіті.