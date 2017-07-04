Стабільності "ПриватБанку" нічого не загрожує - Гройсман

11:19, 04 липня 2017
Фінанси
229

За слова голови уряду, всі питання, пов'язані з функціонуванням банку після націоналізації, потрібно вирішувати виключно в юридичній площині.

Ілюстрація REUTERS

Стабільності націоналізованого «ПриватБанку» нічого не загрожує, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте такожДокапіталізація Приватбанку не вплине на курс гривні та інфляцію – НБУ

«Стабільності «ПриватБанку» нічого не загрожує, він абсолютно стабільний. Банк має менеджмент, наглядову раду, найнято юристів та аудиторів. Вони працюють над тим, щоб захистити інтереси держави», - сказав він.

За словами голови уряду, всі питання, пов'язані з функціонуванням банку після націоналізації, потрібно вирішувати виключно в юридичній площині.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення націоналізувати найбільший банк України «ПриватБанк» (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації «ПриватБанку» уряд у грудні 2016 - січні 2017 року випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 млрд грн - у січні цього року.

У червні Кабмін вирішив докапіталізувати «ПриватБанк» ще на 38,5 млрд грн, посилаючись на результати річного аудита фінустанови. На першому етапі докапіталізації передбачається випуск ОВДП на 22,5 млрд грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Гройсман#Приватбанк