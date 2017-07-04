Стабільності "ПриватБанку" нічого не загрожує - Гройсман

Стабільності націоналізованого «ПриватБанку» нічого не загрожує, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте такожДокапіталізація Приватбанку не вплине на курс гривні та інфляцію – НБУ

«Стабільності «ПриватБанку» нічого не загрожує, він абсолютно стабільний. Банк має менеджмент, наглядову раду, найнято юристів та аудиторів. Вони працюють над тим, щоб захистити інтереси держави», - сказав він.

За словами голови уряду, всі питання, пов'язані з функціонуванням банку після націоналізації, потрібно вирішувати виключно в юридичній площині.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення націоналізувати найбільший банк України «ПриватБанк» (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації «ПриватБанку» уряд у грудні 2016 - січні 2017 року випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 млрд грн - у січні цього року.

У червні Кабмін вирішив докапіталізувати «ПриватБанк» ще на 38,5 млрд грн, посилаючись на результати річного аудита фінустанови. На першому етапі докапіталізації передбачається випуск ОВДП на 22,5 млрд грн.