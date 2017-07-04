Злочинна організація Курченка завдала державі понад 14 мільярдів гривень збитків – ГПУ

Злочинна організація бізнесмена, соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка завдала державі понад 14 млрд грн збитків.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Зазначається, що злочинній організації Курченка інкримінується заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організація фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало великих матеріальних збитків.

«Дії Курченка кваліфіковано за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України», - йдеться в повідомленні.

Санкція найтяжчої з інкримінованих підозрюваному статей передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

«Спричинені злочинною організацією збитки, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 млрд гривень», - наголосили в ГПУ.

Крім того, нагадується, що з лютого 2014 року Курченко перебуває за межами України, де переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. У зв’язку із цим його оголошено у розшук. Підозрюваному Курченку ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

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З метою забезпечення виконання процесуальних дій щодо здійснення заочного судового розгляду стосовно Курченка Генпрокуратурою 30 червня 2017 року до Печерського районного суду м. Києва направлено клопотання про здійснення щодо нього спеціального досудового розслідування.

Як повідомляв УНІАН, СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК) медіаресурсу UMH Group, футбольного клубу «Металіст», Одеського нафтопереробного заводу й мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co в Німеччині (170 об'єктів).

Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з коштів та майна компанії СЄПЕК.

У квітні 2014 року Курченка було оголошено у міжнародний розшук.