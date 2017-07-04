Інформація про доходи у кілька кліків: в Україні запустили нову послугу на iGov

Колишній ІТ-директор Приватбанку Дмитро Дубілет оголосив про запуск нової безкоштовної послуги на iGov, за допомогою якої кожен українець може в кілька кліків отримати інформацію про свої офіційні доходи. Вона, як йдеться у його повідомленні на Facebook, працює по всій країні.

"Тепер кожен громадянин України може в кілька кліків отримати інформацію про свої офіційні доходи. Повна назва послуги: Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків", - повідомив Дубілет.

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Щоб скористатися сервісом, знадобиться ЕЦП (поки працює тільки особистий підпис, а не посадової особи підприємства, - УНІАН.). Необхідно заповнити форму, обрати термін, за який потрібні дані (від 1-го кварталу 2014 року) і чекати, коли на пошту прийде документ (від десяти хвилин до 1-2 днів).

"Зараз відповідь на запит приходить тільки в електронній формі. У майбутньому ми сподіваємося розширити цю послугу і зробити так, що громадянин зможе обрати між електронним виглядом (як зараз) та довідкою у паперовому вигляді", - зазначив колишній ІТ-директор ПриватБанку.

Раніше колишній ІТ-директор ПриватБанку Дмитро Дубілет виклав код сервісу Папка24 у відкритий доступ.