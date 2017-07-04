В 2016 році ОДА системно працювала над зростанням економічного та інвестиційного потенціалу Вінницького краю

Звітуючи перед депутатським корпусом обласної Ради про реалізацію у 2016 році обласною державною адміністрацією делегованих їй повноважень, керівник ОДА Валерій Коровій підкреслив, що минулий рік в економічному плані став для Вінниччини найбільш успішним за всю новітню історію України.

Читайте такожВінниччину з робочим візитом відвідала делегація представників турецької компанії«Дякуючи роботі представників аграрного бізнесу, область стала беззаперечним лідером по всьому комплексу показників розвитку сільськогосподарського сектору. Зростання обсягів промислового виробництва в порівняльних цінах склало майже 6 %, - повідомив голова облдержадміністрації. - В минулому році нам вдалося переламати негативну тенденцію по більшості галузей, які відзначають інвестиційну складову: машинобудування, виробництво будівельних матеріалів».

Аналізуючи інвестиційні процеси в регіоні, Валерій Коровій відзначив, що торік отримано майже 7,8 млрд грн капітальних інвестицій, причому динаміка інвестування в обладнання істотно випереджає інші напрямки.

Водночас керівник ОДА охарактеризував знакові для Вінниччини інвестиційні проекти, що реалізуються нині в області, серед яких: будівництво заводу UBC-group, розширення виробничих потужностей компанії «Барлінек», реалізація другої черги проекту «Вінницької птахофабрики», а також будівництво нової трансформаторної підстанції 750/330/110 поблизу села Гуменне, що дасть можливість протягом 2 років значно підвищити енергетичну безпеку міста Вінниці.

«У співпраці з Вінницькою міською радою ми розвиваємо Вінницький аеропорт, маємо міжнародні регулярні перевезення з Варшавою, Тель-Авівом, чартери на Анталію. Працюємо з Урядом над залученням фінансових ресурсів для реконструкції посадкової смуги. Це дозволить нам перетворити аеропорт в надійне і стабільне джерело повітряного сполучення і спозиціонувати Вінницю як центр Подільського регіону, а Вінницьку область як регіонального лідера», - підкреслив голова облдержадміністрації.

Особливу увагу Валерій Коровій приділив питанню ремонту доріг. За його словами, торік на ці цілі було спрямовано 378 млн. гривень, що у 2,5 рази більше, ніж в попередньому. Нині вже проведена робота з виготовлення ПКД на загальну суму на понад 2 млрд. гривень, на автошляхах області ведуться активні ремонті роботи. Більше того, за рахунок перевиконання показників надходжень митних платежів буде залучено додатковий фінансовий ресурс на ремонт дороги у напрямку Могилів-Подільського. Також здійснюються заходи з початку комплексної реконструкції автошляху, що проходить через Вінницю із Хмельницької області на Одеський напрям.

Під час доповіді керівник ОДА також інформував депутатів про роботу, що здійснюється у сфері екології, та акцентував увагу на результатах впровадження програми ProZorro.