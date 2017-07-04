В 2016 році ОДА системно працювала над зростанням економічного та інвестиційного потенціалу Вінницького краю
Область стала беззаперечним лідером по всьому комплексу показників розвитку сільськогосподарського сектору.
Звітуючи перед депутатським корпусом обласної Ради про реалізацію у 2016 році обласною державною адміністрацією делегованих їй повноважень, керівник ОДА Валерій Коровій підкреслив, що минулий рік в економічному плані став для Вінниччини найбільш успішним за всю новітню історію України.
Читайте такожВінниччину з робочим візитом відвідала делегація представників турецької компанії«Дякуючи роботі представників аграрного бізнесу, область стала беззаперечним лідером по всьому комплексу показників розвитку сільськогосподарського сектору. Зростання обсягів промислового виробництва в порівняльних цінах склало майже 6 %, - повідомив голова облдержадміністрації. - В минулому році нам вдалося переламати негативну тенденцію по більшості галузей, які відзначають інвестиційну складову: машинобудування, виробництво будівельних матеріалів».
Аналізуючи інвестиційні процеси в регіоні, Валерій Коровій відзначив, що торік отримано майже 7,8 млрд грн капітальних інвестицій, причому динаміка інвестування в обладнання істотно випереджає інші напрямки.
Водночас керівник ОДА охарактеризував знакові для Вінниччини інвестиційні проекти, що реалізуються нині в області, серед яких: будівництво заводу UBC-group, розширення виробничих потужностей компанії «Барлінек», реалізація другої черги проекту «Вінницької птахофабрики», а також будівництво нової трансформаторної підстанції 750/330/110 поблизу села Гуменне, що дасть можливість протягом 2 років значно підвищити енергетичну безпеку міста Вінниці.
«У співпраці з Вінницькою міською радою ми розвиваємо Вінницький аеропорт, маємо міжнародні регулярні перевезення з Варшавою, Тель-Авівом, чартери на Анталію. Працюємо з Урядом над залученням фінансових ресурсів для реконструкції посадкової смуги. Це дозволить нам перетворити аеропорт в надійне і стабільне джерело повітряного сполучення і спозиціонувати Вінницю як центр Подільського регіону, а Вінницьку область як регіонального лідера», - підкреслив голова облдержадміністрації.
Особливу увагу Валерій Коровій приділив питанню ремонту доріг. За його словами, торік на ці цілі було спрямовано 378 млн. гривень, що у 2,5 рази більше, ніж в попередньому. Нині вже проведена робота з виготовлення ПКД на загальну суму на понад 2 млрд. гривень, на автошляхах області ведуться активні ремонті роботи. Більше того, за рахунок перевиконання показників надходжень митних платежів буде залучено додатковий фінансовий ресурс на ремонт дороги у напрямку Могилів-Подільського. Також здійснюються заходи з початку комплексної реконструкції автошляху, що проходить через Вінницю із Хмельницької області на Одеський напрям.
Під час доповіді керівник ОДА також інформував депутатів про роботу, що здійснюється у сфері екології, та акцентував увагу на результатах впровадження програми ProZorro.