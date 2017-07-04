Коровій: завдяки децентралізації місцеві бюджети за останні 2 роки зросли майже на 2,5 мільярди гривень

На цьому голова Вінницької обласної державної адміністрації наголосив під час свого звіту перед депутатами обласної Ради. Продовження бюджетної децентралізації, передача адміністративних повноважень на місця та процес формування об’єднаних територіальних громад, за словами Валерія Коровія, перебували серед основних пріоритетів у діяльності облдержадміністрації упродовж 2016 року.

Читайте такожРегіони затвердили вже 84% місцевих бюджетів – Мінфін«За останні 2 роки місцеві бюджети внаслідок надзвичайно успішної бюджетної децентралізації зросли майже на 2,5 млрд грн. Обласний бюджет за цей період зменшився на 10%, в той же час в три рази зросли доходи міст обласного значення, більше ніж у 2 рази – доходи сільських, селищних та міських рад, і на 60 % - доходи районних бюджетів. Капітальні видатки місцевих бюджетів, які здійснено по бюджету розвитку, за ці два роки зросли в півтора рази і склали майже 1,6 млрд. гривень», - повідомив керівник ОДА. Суттєвий фінансовий ресурс отримали території і з державного бюджету – у рамках субвенції на соціально-економічний розвиток територій.

Окремо зупинився голова облдержадміністрації на питанні формування об’єднаних територіальних громад. У цьому контексті він наголосив, що законодавство у питаннях створення ОТГ пішло попереду внесення змін до низки інших підзаконних нормативно-правових актів. Відтак на сучасному етапі виникає низка проблемних позицій у сфері освіти, соціального захисту, культури та спорту, які вимагають врегулювання.

«Сьогодні ми маємо 24 об’єднані територіальні громади. Працюємо в цьому напрямку й далі, і завдання, яке ставимо перед собою, – створити критичну масу позитивних прикладів, які б дали можливість рухатися в цьому напрямку в подальшому», - підкреслив Валерій Коровій.

Він також відзначив, що весь 2016 рік тривав процес передачі адміністративних повноважень на місця, тож для їх якісної та комфортної реалізації у кожному районі були створені центри надання адміністративних послуг.