На Житомирщині завдяки системі Prozorro вдалося зекономити понад 30 мільйонів гривень
Завдяки впровадженню системи електронних закупівель Prozorro установи економлять кошти, розміщуючи оголошення про закупівлі.
На Житомирщині за період дії системи Prozorro установам вдалося зекономити 30,1 млн грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
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Як зазначається у повідомленні, такі дані оприлюднив департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.
Так, в області завдяки впровадженню системи електронних закупівель Prozorro установи економлять кошти, розміщуючи оголошення про закупівлі.
«Сума зекономлених коштів від впровадження системи електронних закупівель за весь період дії Prozorro з січня 2016-го року по травень 2017-го року склала 30,1 млн грн», – йдеться у повідомленні.
Також департамент повідомляє, що станом на 1 червня цього року, установами області на електронних торговельних майданчиках розміщено 7 тис.780 оголошень про закупівлю товарів, робіт та послуг на загальну суму 342 млн грн, із яких успішно завершено – 4 тис. 662 на загальну суму 164,5 млн грн.
Торік на Житомирщині завдяки впровадженню системи електронних закупівель Prozorro установи зекономили 15 млн грн.