На Житомирщині завдяки системі Prozorro вдалося зекономити понад 30 мільйонів гривень

На Житомирщині за період дії системи Prozorro установам вдалося зекономити 30,1 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Читайте такожОбсяг торгів у системі держзакупівель Prozorro за рік перевищив 200 мільярдів

Як зазначається у повідомленні, такі дані оприлюднив департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.

Так, в області завдяки впровадженню системи електронних закупівель Prozorro установи економлять кошти, розміщуючи оголошення про закупівлі.

«Сума зекономлених коштів від впровадження системи електронних закупівель за весь період дії Prozorro з січня 2016-го року по травень 2017-го року склала 30,1 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Також департамент повідомляє, що станом на 1 червня цього року, установами області на електронних торговельних майданчиках розміщено 7 тис.780 оголошень про закупівлю товарів, робіт та послуг на загальну суму 342 млн грн, із яких успішно завершено – 4 тис. 662 на загальну суму 164,5 млн грн.

Торік на Житомирщині завдяки впровадженню системи електронних закупівель Prozorro установи зекономили 15 млн грн.