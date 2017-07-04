Вартість усіх українських держактивів становить 1,6 трильйона гривень - Мінекономрозвитку

15:56, 04 липня 2017
Фінанси
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Нефьодов назвав вартість всіх держактивів - 1 трлн 604 млрд грн.

Максим Нефьодов / Фото УНІАН

Сумарна вартість активів українських державних підприємств становить 1,604 трлн грн, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов на засіданні уряду у вівторок.

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«Вартість всіх держактивів становить 1 трлн 604 млрд грн», - сказав Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток українських державних компаній у січні-вересні 2016 року склав 38,3 млрд грн, а сукупна вартість держактивів – 1,5 трлн грн.

Програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом передбачає запуск масштабної приватизації державних активів у 2017 році.

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Теги: #вартість активів українських державних підприємств