Вартість усіх українських держактивів становить 1,6 трильйона гривень - Мінекономрозвитку
15:56, 04 липня 2017Фінанси
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Нефьодов назвав вартість всіх держактивів - 1 трлн 604 млрд грн.
Максим Нефьодов / Фото УНІАН
Сумарна вартість активів українських державних підприємств становить 1,604 трлн грн, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов на засіданні уряду у вівторок.
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«Вартість всіх держактивів становить 1 трлн 604 млрд грн», - сказав Нефьодов.
Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток українських державних компаній у січні-вересні 2016 року склав 38,3 млрд грн, а сукупна вартість держактивів – 1,5 трлн грн.
Програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом передбачає запуск масштабної приватизації державних активів у 2017 році.
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