Наглядова рада "ПриватБанку" 20 липня розгляне питання звільнення Шлапака

Наглядова рада «Приватбанку» на зборах 20 липня розгляне питання звільнення голови правління банку Олександра Шлапака.

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Про це Шлапак заявив в ході прес-конференції.

"Наглядова рада розгляне мою заяву 20 липня", - сказав він.

Причини свого відходу він неохоче коментував, порекомендувавши прочитати реліз банку на цю тему.

Як повідомляв УНІАН, голова правління націоналізованого в грудні 2016 року «Приватбанку» Олександр Шлапак виконав завдання щодо стабілізації ситуації в банку та проведення аудиту його фінансового стану, у зв'язку з чим найближчим часом планує завершити антикризову каденцію на посаді.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про докапіталізацію «Приватбанку» на 38,5 млрд грн у два етапи шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. На першому етапі передбачається випуск ОВДП на 22,5 млрд грн.

Рішення націоналізувати найбільший банк України ПриватБанк (Дніпро) в уряді прийняли 18 грудня 2016 року, керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації «ПриватБанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив в кінці грудня, ще на 1,4 млрд грн – в січні поточного року.

Олександр Шлапак, в минулому міністр фінансів України в уряді Арсенія Яценюка, очолив правління «ПриватБанку» в грудні 2016 року відразу після переходу фінустанови в державну власність.