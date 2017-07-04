В Україні створюють Раду з міжнародної торгівлі

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Ради з міжнародної торгівлі.

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Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська.

«Чому це важливо? Питання міжнародної торгівлі стосуються не лише Мінекономрозвитку, а й багатьох інших центральних органів влади. Досі не існувало єдиного органу для їх обговорення та координації. Тепер виконання цих функцій візьме на себе Рада з міжнародної торгівлі, і ми сподіваємося, що перші результати не змусять на себе чекати», - написала вона.

За словами Микольської, Рада з міжнародної торгівлі має стати єдиною платформою для координації дій з розвитку міжнародної торгівлі в Україні. Рада працюватиме як дорадчий орган, забезпечуючи ефективну взаємодію між урядом і бізнесом у чотирьох напрямках: спрощення процедур торгівлі, просування експорту, розробка стратегії та реалізація державної політики у сфері міжнародної торгівлі, поліпшення системи митно-тарифного регулювання та торговельного захисту.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінило падіння українського експорту в 2016 році у 4,6% (скорочення на 1,8 млрд дол.) порівняно з 2015 роком, що збігається з оцінкою Державної служби статистики.

Зменшення обсягів експорту товарів спостерігалося в металургійному комплексі (на 1,2 млрд дол., або на 12%), хімічній промисловості (на 577,1 млн дол., або на 22,7%) і машинобудуванні (на 439,3 млн дол., або на 9,2%).