Надходження до зведеного бюджету України за півроку зросли на 87 мільярдів

Надходження до зведеного бюджету України в першому півріччі 2017 року становили 393,6 млрд грн, що на 86,5 млрд грн, або на 28,2%, вище за показник за аналогічний період 2016 року.

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Згідно з повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України, з початку року до державного бюджету надійшло 307,1 млрд грн, до місцевих бюджетів - 86,5 млрд грн.

ДФС зазначила, що в повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів України з податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів - 118,1%, податку на прибуток підприємств - 132,5%, податку і зборів на доходи фізичних осіб - 110%, а також щодо чистого прибутку - 120,5% і ввізного мита - 105%.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України за 2016 рік становили 758,3 млрд грн, що на 171,2 млрд грн, або на 30%, більше показника за 2015 рік.