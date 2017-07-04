У США відзначають День незалежності: великий шлях долара за 230 років (інфографіка)

Сьогодні США відзначають 241 річницю незалежності, започаткувавши демократичні принципи управління державою і поширюючи їх у світі, створивши найміцнішу валюту та потужну економічну систему, яка забезпечує високі стандарти життя своїм громадянам.

За 230 років існування долар пройшов гідний шлях: пережив «велику депресію», вдало скористався історичним моментом наприкінці Другої світової війни, щоб встановити світове лідерство через запровадження «доларового стандарту», а згодом надав потужний фінансовий поштовх до відродження знекровленої війною Європи.

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За даними аналітичної групи Corestone Corp., Федеральна резервна система США не розголошує кількість доларів в обігу, проте відомо, що близько 700 млрд. доларів обертаються за межами Штатів, до 60% світових розрахунків проводиться в доларах, а також до нього прив’язані курси інших валют та глобальна фінансова статистика.

Незважаючи на багаторічні спроби центробанків пізних країн диверсифікувати свої валютні кошики, долар все ще забезпечує майже 2/3 світових валютних резервів. Отже, американська валюта досі є домінуючою у світі та не поспішає здавати свої позиції.