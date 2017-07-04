Кабмін усунув бар'єри для платежів за допомогою мобільного телефону

Уряд схвалив постанову, якою усуваються бар'єри на ринку мобільних платежів, завдяки чому тепер за допомогою мобільного телефону можна буде розраховуватися також за послуги, не пов'язані з мобільним зв'язком.

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Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

«Ринку мобільних платежів бути. Сьогодні уряд усунув важливий бар'єр, який стримував можливості розрахунків за допомогою мобільного телефону. Адже на послуги мобільного зв'язку нараховується пенсійний збір. Ось і треба було врегулювати механізм повернення цих коштів, якщо оплата з мобільного не пов'язана з оплатою послуг телекому. Тепер цю перешкоду усунуто», - написав він.

Йдеться про проект постанови Кабінету міністрів «Про внесення змін до постанови КМУ від 3 листопада 1998 р. №1740 і від 11 квітня 2012 р. №295».

У пояснювальній записці зазначено, що через два роки після впровадження в Україні технології мобільних платежів цими послугами користуватимуться приблизно 8 млн українців, а обсяг цього ринку в перший рік після впровадження цієї технології становитиме понад 600 млн дол.

Також зазначається, що прийняття цієї постанови сприятиме розвитку ринку мобільних платежів і відповідає вимогам Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженої постановою правління Національного банку України від 18 червня 2015 р. №391.

Голова Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук, який брав участь у розробці цієї постанови, в своєму пості в соцмережі Facebook зазначив, що дуже скоро в Україні мобільним телефоном можна буде користуватися як гаманцем.

Як повідомляв УНІАН, компанії «Vodafonе Україна» (раніше «МТС Україна») і Mastercard запустили перший універсальний цифровий гаманець Vodafone Pay, який дозволить оплачувати товари і послуги зі смартфона.

Сума безготівкових платежів із використанням платіжних карт у першому кварталі 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросла на 22,9% - до 426 млрд грн, а кількість операцій - на 28,2%, до 679 млн.