Нацбанк зміцнив офіційну гривню до євро, але опустив до долара
08:58, 05 липня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 5 липня: 100 USD – 2601.7365 грн; 100 EUR – 2953.7514 грн; 10 RUR – 4.3926 грн.
Нацбанк зміцнив офіційну гривню до євро / фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 липня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2601.7365 (4 липня – 2599.4486)
100 EUR – 2953.7514 (4 липня – 2955.3131)
10 RUR – 4.3926 (4 липня – 4.4081)
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,04/26,06 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,5423/29,5650 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4390/0,4396 грн/рубль.
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