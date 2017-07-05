Нацбанк зміцнив офіційну гривню до євро, але опустив до долара

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 липня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2601.7365 (4 липня – 2599.4486)

100 EUR – 2953.7514 (4 липня – 2955.3131)

10 RUR – 4.3926 (4 липня – 4.4081)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,04/26,06 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,5423/29,5650 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4390/0,4396 грн/рубль.