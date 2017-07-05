Казахський бізнесмен купив український банк

Казахський бізнесмен Аріф Бабаєв придбав 99,09% акцій українського "Регіон-Банку", який змінив назву на Sky Bank.

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Згідно з повідомленням на сайті банку, Бабаєв придбав акції українського банку в травні.

"Мажоритарним власником акцій Sky Bank є Аріф Бабаєв: на кінець травня 2017 року йому належить 99,09% акцій", - йдеться в повідомленні.

За даними банку, Бабаєв - казахський підприємець з багаторічним досвідом роботи в банківській сфері, основну частину якого він отримав працюючи в ABN AMRO і Royal Bank of Scoltand.

"Наше головне завдання - змінити уявлення клієнтів про банківський сервіс. Ми повинні бути гнучкими, зручними і надійними, передбачати бажання і потреби клієнтів, мінімізувати витрати і скоротити час на проведення транзакцій. Ми робимо серйозні інвестиції в IT системи, дуже обережно ставимося до кредитування і маємо значну подушку з ліквідних активів, це запорука нашої надійності", - цитуються в повідомленні слова Бабаєва.

Довідка УНІАН. "Регіон банк" працює на ринку України з 1993 року. За інформацією НБУ, на 1 квітня 2017 року за розміром загальних активів банк займав 77-ме місце серед 90 діючих у країні банків.