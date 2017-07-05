Уряд РФ продовжив санкції проти України та країн Заходу до кінця 2018 року

Уряд Росії продовжив до 31 грудня 2018 року обмеження щодо ряду країн Заходу, а також України "у відповідь" на введені ними санкції. Відповідна постанова опублікована на сайті російського уряду.

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"Продовжено з 1 січня по 31 грудня 2018 року заборону на ввезення до Росії окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є Сполучені Штати Америки, країни Європейського Союзу, Канада, Австралія, Королівство Норвегія, Україна, Республіка Албанія, Чорногорія, Республіка Ісландія і Князівство Ліхтенштейн", - йдеться в документі.

У уряді РФ стверджують, що обмеження поширює спеціальні економічні заходи на окремі держави з урахуванням ступеня їхнього залучення до санкційного режиму проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня президент Росії Володимир Путін видав указ про продовження санкцій проти Європейського Союзу, які поширилися на Україну з набранням чинності Зони вільної торгівлі з ЄС.

Нагадаємо, влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія та низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було запроваджено ще в березні 2014 року - після анексії Росією українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти РФ. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, - США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

13 серпня 2015 року РФ розширила продовольче ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн і «на особливих умовах» - на Україну, з 1 січня 2016 року.

29 червня 2016 року президент Росії підписав указ про продовження до 31 грудня 2017 року продовольчого ембарго, запровадженого у відповідь на санкції Заходу. Також Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, які потрапили під ембарго.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.