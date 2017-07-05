Внески до Пенсійного фонду не сплачують 6-7 мільйонів українців - голова Мінсоцполітики

Близько 6-7 млн працездатного населення України ухиляється від сплати внесків до Пенсійного фонду, повідомив голова Міністерства соціальної політики Андрій Рева.

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Як повідомляється на сайті міністерства, на думку Реви, створення в Україні робочої солідарної системи пенсійного забезпечення, що залежить від трудового стажу працівника, мотивуватиме цих громадян «вийти з тіні і платити єдиний соціальний внесок.

«Ми маємо проблему не в поганій демографії, як деякі намагаються нас переконати, а в тому, що від 6 до 7 млн працездатного населення знаходиться в тіні і не платить внески до пенсійної системи. Тому підвищені вимоги до страхового стажу створюють умови, за яких працівники будуть вимагати від роботодавця виконувати свої зобов'язання перед ними і офіційно оформлювати їх на роботу», - сказав Рева.

Він зазначив, що підвищення вимог до страхового стажу допоможе усунути причини, які призвели до фактичного банкрутства Пенсійного фонду, уникнувши при цьому необхідності в підвищенні пенсійного віку.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради пакет законопроектів щодо пенсійної реформи.

Відповідні законопроекти «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій» №6617, «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань пенсійного забезпечення» №6616, «Про внесення змін до статті 588 Митного кодексу України з питань пенсійного забезпечення» №6615, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №6614 опубліковані на сайті Верховної Ради.

Урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, але вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років - в 65 років. У той же час, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Розмір допомоги буде визначатися виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість покупки до 2 років страхового стажу. Якщо б докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б заплатити 16 896 грн.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років та запроваджує єдину формулу розрахунку розміру пенсій.