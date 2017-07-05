Україна посіла 64-те місце за рівнем життя серед 128 країн світу – дослідження

Україна посіла 64-те місце за рівнем життя серед 128 країн світу, увійшовши до групи країн із соціальним розвитком вищим за середній.

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Про це УНІАН повідомили у компанії Deloitte з посиланням на підсумки щорічного дослідження «Індекс соціального розвитку» за 2017 рік, розробленого американською неурядовою організацією Social Progress Imperative за підтримки Deloitte.

Як свідчать результати дослідження, країни пострадянського простору продовжують демонструвати низький рівень всіх показників і значний регрес у сферах «доступ до вищої освіти», «толерантність» і «якість навколишнього середовища».

Автори документа відзначають, що всі показники соціального розвитку України залишилися переважно на рівні минулого року, проте є незначне покращення позицій щодо доступу до інформації та комунікацій, свободи вибору і особистої свободи, а також доступу до вищої освіти. Разом з тим дещо погіршилися показники «особиста безпека» і «толерантність».

Найвищі бали, як і минулого року, Україна отримала за позиціями «харчування і базове медичне обслуговування» (98,47 зі 100) і «доступ до базової освіти» (97,52). Найнижчі показники – за позиціями «толерантність» (40,52) і «якість навколишнього середовища» (50,37).

Також повідомляється, що лідером за рівнем життя стала Данія, далі в рейтингу йдуть скандинавські країни, Канада, Нідерланди, Австралія, Англія і Німеччина.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році випередила держави СНД у світовому індексі соціального розвитку, посівши 63-е місце зі 133.