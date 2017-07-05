"Ощадбанк" спростовує інформацію про повторну кібератаку

Інформація про повторну хакерську атаку на ресурси державного «Ощадбанку» не відповідає дійсності, банк працює в стандартному режимі.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Ощадбанку», коментуючи інформацію в ЗМІ про нібито повторну атаку вірусу Petya.A на ресурси банку.

«Була опублікована інформація, яка не відповідає дійсності. «Ощадбанк» працює в стандартному режимі, ніяких збоїв у роботі не спостерігається», - підкреслили у фінустанові.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня ряд українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки, в результаті чого мали труднощі з обслуговуванням клієнтів. Зокрема, про обмежений режим роботи відділень повідомили державні банки «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

Згодом, з 3 липня, відділення та сервіси банків відновили роботу в звичайному режимі, при цьому банкіри заявили, що основні системи та клієнтські кошти не постраждали. Однак експерти припускають, що втрати економіки України в результаті хакерської атаки можуть становити близько 0,5% річного ВВП країни.