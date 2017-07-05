Влітку кредиту не буде: Україна може отримати п'ятий транш МВФ восени

Україна може отримати п'ятий транш Міжнародного валютного фонду в розмірі до 1,9 млрд дол. восени, а не влітку, як планувалося раніше, через затягування розгляду в парламенті ключових реформ у рамках програми співпраці, включаючи пенсійну реформу.

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Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю Bloomberg.

«Є певні умови, які ми повинні виконати. Тільки-но ми їх виконаємо, то отримаємо завершення перегляду програми і транш. Ми очікуємо, що це станеться восени. У нас був амбітний план отримати транш влітку, але у парламенту зайняло більше часу розглянути необхідні законопроекти. Це пенсійна реформа, яка є пріоритетом номер один для нас. Ми зробимо все від нас залежне для її прийняття до закінчення парламентської сесії (15 липня - УНІАН). Але виглядає так, що питання переноситься на осінь. Це нормальна ситуація, в остаточному підсумку два місяці нічого не змінюють», - сказав Данилюк.

За словами міністра фінансів, українська влада усвідомлює необхідність реалізації узгоджених реформ в інтересах країни.

«Ми готові до цих реформ і агресивно їх просуваємо. Це наш план реформ, ми розуміємо, чому вони нам потрібні. Що стосується пенсійної реформи, існує загальний консенсус про те, що вона потрібна. Всі фракції підтримали це», - відзначив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Міжнародний валютний фонд відкладе виділення наступного траншу Україні в розмірі до 1,9 млрд дол. через неготовність парламенту до кінця поточної сесії (15 липня) ухвалити земельну реформу, що передбачає можливість купівлі-продажу земель сільгосппризначення громадянами України.

В рамках третього перегляду програми з МВФ Україна зобов'язалася ухвалити земельну реформу до кінця травня, а пенсійну - до кінця квітня 2017 року, однак відповідні законодавчі ініціативи досі не розглядалися в парламенті.