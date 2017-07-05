Тернопільщина посіла перше місце в Україні за темпами наповнення місцевих бюджетів – ОДА

Тернопільщина посіла перше місце в Україні за темпами наповнення місцевих бюджетів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідні дані озвучив голова ТОДА Степан Барна під час наради з питань наповнення місцевих бюджетів та ефективного використання ресурсів області, яка відбулася у Кременці.

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Барна зауважив, що незважаючи на непросту соціально-економічну ситуацію, за 6 місяців нинішнього року заплановані доходи місцевих бюджетів області перевиконано на 19%, понад план надійшло 216,3 млн грн. При цьому загальні поступлення складають 1,4 млрд грн.

Заплановані доходи обласного бюджету виконано на 127%, понад план поступило 42 млн грн, в містах обласного значення додатково надійшло 50 млн грн, в районних бюджетах додалося 89,4 млн грн, в ОТГ приріст склав 52,9% – 87,5 млн грн понад план.

Водночас Барна наголосив, що в умовах децентралізації фінансування окремих видатків передано на місцевий рівень, а відтак і наповнення місцевих бюджетів вимагає вищої відповідальності.

"Ефективність бюджетного процесу залежить від ролі та відповідальності усіх учасників - починаючи з планування, встановлення і затвердження ставок, поточного адміністрування і закінчуючи контролем за повнотою та своєчасністю сплати належних сум податків і зборів. Ключовим напрямком наповнення місцевих бюджетів має бути збільшення відсоткової ставки на землю мінімум до 8%, при цьому термін оренди має становити щонайменше 7 років. Усі ми маємо мати спільне державне мислення, і дотримуватися вектора максимальної легалізації. Це стосується земельних питань, робочих місць, продажу підакцизних товарів. Все це - кошти для розвитку ваших же територій, ви можете їх спрямовувати на школи, лікарні, дороги, заходи з енергоефективності. І хочу підкреслити, що тут на головах громад і мерах міст обласного значення лежить персональна відповідальність", – наголосив Барна.