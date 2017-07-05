НБУ сьогодні продав банкам майже $35 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 5 липня, продав банкам 34,9 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 26,1189 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 38,9 мільйона доларів.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 склав 26,1223 гривні/долар, учасники ринку уклали 262 угоди на 147,42 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,11/26,13 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,5327 /29,5554 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4336/0,4342 гривні/рубль.